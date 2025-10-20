Most kezdődik a tánc
53 perce
Orbán Viktor is leadta voksát az év magyarnótájára (videó)
A miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg videót. Orbán Viktor csatlakozott a Dankó Rádió az év magyarnótája szavazásához.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ahogyan én szeretek, az például jó. Az én apámnál nincs jobb a világon, az nagyon jó. Csitt csatt rózsám, az ugye közönségkedvenc. Most kezdődik a tánc, az klasszikus
– sorolta Orbán Viktor néhány választható dal címét a közösségi oldalán megosztott videóban.
Jó válogatás
– jegyezte meg a kormányfő, akinek választása végül a
Most kezdődik a tánc
című nótára esett, amely akár szólhatott volna a második Harcosok klubja-edzőtáborban is, ahol rengetegen gyűltek össze.
