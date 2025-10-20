október 20., hétfő

A béke oldalán

1 órája

Orbán Viktor: nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet (videó)

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé videót. Monumentális lesz – jellemezte az október 23-ra tervezett békemenetet Orbán Viktor, aki a Kossuth téren tett terepszemlét. A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten – jegyzete meg a kormányfő, aki jelezte, hogy az idei rendezvényen meglepetések is várhatók.

Orbán Viktor: nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

„Békemenet. Október 23. Monumentális lesz. A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!” – írta a Facebook-oldalán megosztott videóhoz Orbán Viktor. 

Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek és azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak

– közölte a kormányfő, aki azt is jelezte, hogy meglepetések is várhatók a békemeneten.

