1 órája
Orbán Viktor régi szövetségesével egyeztetett Rómában
Október 28-án Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője fogadta a magyar miniszterelnököt Rómában. Orbán Viktor békemissziója folytatódik.
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a jobboldali Liga elnöke (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Rómában 2025. október 28-án
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
Orbán Viktort hétfőn magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa, folytatódik a magyar miniszterelnök békemissziója, Róma a következő állomás, ahova a béke üzenetével érkezett a kormányfő – számolt be róla a Magyar Nemzet.
Patrióta-csúcs Rómában: Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes a római magyar nagykövetség rendezett október 23-ai ünnepségén.
Salvini közölte, hogy novemberben részt vesz a Fidesz budapesti kongresszusán.