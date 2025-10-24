október 24., péntek

Salamon névnap

Interjú

30 perce

Orbán Viktor: ha háború van, nincs fejlődés, ha béke van, van fejlődés (videó)

Címkék#Brüsszel#miniszterelnök#Orbán Viktor

A miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcsról jelentkezik a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

MW
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Cikkünk frissül

Erős nap volt a tegnapi, szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt, az 56-os hősökre emlékeztünk, és arra, hogy a legnehezebb időkben is kiállunk a fontos ügyekért – idézte fel Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. A kormányfő az uniós csúcs helyszínén, a brüsszeli közmédia központban azt mondta: hálás a művészeknek, akik szereplésükkel kivették a részüket az október 23-i megemlékezésből – írja a Magyar Nemzet.

– A közös éneklés kinyitja a szíveket. Ezért fontos, hogy a művészeink visszasegítsenek ehhez minket – jegyezte meg a kormányfő.

Mire ideértem, már égett a ház

– utalt az uniós csúcsra, ahová a békemenet után érkezett. Megjegyezte: szembejött a valóság, ami igaz a háborúra és az európai gazdaságra nézve is.

– Elfogyott a pénz – tette hozzá. Az előrejelzések szerint 2026-ban az eurózóna növekedése egy százalék lesz, miközben akikkel versenyeznek, mint az USA vagy Kína, ennél nagyobb lesz a gyarapodás.

A beszélgetést itt követheti élőben:

 

 

