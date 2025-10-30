október 30., csütörtök

Magyar-lengyel két jó barát

51 perce

Orbán Viktor: igazságot Lengyelországnak!

Címkék#Zbigniew Ziobro#Orbán Viktor#Lengyelország

A miniszterelnök Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel találkozott Budapesten.

MW
Orbán Viktor: igazságot Lengyelországnak!

Orbán Viktor miniszterelnök és Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter találkozója Budapesten 2025. október 30-án

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Kaiser Ákos

Igazságot Lengyelországnak! A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, miután találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten.

Orbán Viktor közölte, a volt minisztert a lengyel kormány le akarja tartóztatni.

És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!

 – fogalmazott a kormányfő.

A bejegyzéshez csatolt fényképre azt írta: magyar-lengyel két jó barát.

 

