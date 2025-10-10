Orbán Viktor hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút fél 8 után.

Az adásban a miniszterelnök beszámol a legfrissebb kormányzati döntésekről, de várhatóan szó esik a fontos aktuálpolitikai témákról is.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni: