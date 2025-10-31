48 perce
Orbán Viktor: az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak (videó)
Most kell elszánni magunkat arra, hogy ne vonódjunk bele a háborúba, hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Benko Vivien Cher
Cikkünk frissül.
– Új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, és ezek egyre hatékonyabb fegyverek. Egy fegyverkezési verseny kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetés növeléséről beszél – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban pénteken reggel, írja tudósításában a Magyar Nemzet.
Az interjút itt tekintheti meg:
– Új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, és ezek egyre hatékonyabb fegyverek. Egy fegyverkezési verseny kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetés növeléséről beszél – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban pénteken reggel, írja tudósításában a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök elmondta, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ott vagyunk, mint 1938-ban, míg a másik álláspont szerint a mostani helyzet olyan, mint az első világháború előtt volt.
Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak
– húzta alá a kormányfő. Szerinte ma Európa a háború felé tart. Veszélyesnek tartja az olyan mondatokat, mint amilyeneket Ursula von der Leyen mondott, miszerint öt éven belül készen kell állni a háborúra.
Most kell elszánni magunkat arra, hogy nem fogunk belevonódni. Meg kell vetni a lábunkat és a béke oldalán kell maradni – tette hozzá. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy békepárti kormánya legyen az országnak.
Jobb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt
– Sokkal jobb a helyzet, mint korábban volt: ma az európaiak azok, akik a háborúról beszélnek, noha mi ezt nem tanácsoljuk nekik. Mi annak is örülünk, ha a saját sorsunkat tudjuk befolyásolni, Magyarországnak ahhoz nincs elég ereje, hogy kövessenek minket azok, akik a háborúról beszélnek, de a véleményünket azt meg tudjuk osztani. Ugyanakkor a helyzet rosszabb volt egy éve, mert akkor az amerikaiak még a háború oldalán álltak – mondta Orbán Viktor.
A miniszterelnök kiemelte,
most már az oroszok is másképp állnak a kérdéshez, ugyanakkor Ukrajna, miután elvesztette a területei 20 százalékát, folytatni akarja, ezért nincs nyugvópontja a háborúnak.
– Akik azt hiszi, hogy folytatni kell a háborút, tévednek: ez egy befagyott frontvonalat eredményez, ami rengeteg életbe és pénzbe kerül, és berántja a többi országot is a háborúba – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Nagyon veszélyes helyzetben vagyunk. Aki békét akar, az békét teremt
– húzta alá.
A kormányfő szerint ma egyetlen nagyhatalom akar békét, az Amerikai Egyesült Államok, de az EU-s országok mégsem támogatják Donald Trump amerikai elnök szándékait. – Csak mondunk mindenfélét, majd mást teszünk – fűzte hozzá.
Az európai gazdaság bajban van, Brüsszel mégis Ukrajnába küldené a pénzt
A miniszterelnök elmondta, hogy aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja. És miután a háborúhoz pénz kell, aki Ukrajnát támogatja, az adóemelést akar. Amikor Brüsszel pénzt küld Ukrajnába, az a mi pénzünk is – tette hozzá. Felidézte, hogy az unió következő költésvetés húsz százalékát Ukrajnába küldené, miközben az európai gazdaság óriási bajban van.
A Tisza azért akar nyugdíjadót, és adókat emelni, mert tudják, hogy Brüsszelbe több pénzt kell befizetni
– jegyezte meg a kormányfő.
Orbán Viktor rámutatott: olyan elnök van az Egyesült Államokban, aki békét akar, és az érdekünk, hogy az ő béketeremtő szándéka kerekedjen felül. Mint mondta, a Vatikán továbbra is a béke spirituális központja. A Szentatyával történt találkozás a miniszterelnököt megerősítette abban, hogy jó úton jár. De kitért arra is, hogy Szlovákiában és Csehországban is békepárti kormányok jöttek létre, és vár még hasonló fejleményeket.