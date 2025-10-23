Október 23-
Orbán Viktor: kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén
Közösségi oldalán mondott köszönetet a kormányfő a minden idők legnagyobb Békemenetén részt vevőknek.
Fotó: Vanik Zoltan
Közösségi oldalán köszönte meg a magyar miniszterelnök a magyar emberek Békemeneten való szereplését.
Orbán Viktor a fotó alá ezt írta:
Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!
