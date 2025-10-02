október 2., csütörtök

Interjú

50 perce

A miniszterelnök szerint különlegesen izgalmas EU-csúcs volt a koppenhágai (videó)

Címkék#Hadházy Ákos#orosz-ukrán háború#versenyképesség#nemzeti konzultáció#Orbán Viktor#Angela Merkel

A találkozó szerdai napján történtekről, az európai versenyképesség ügyéről és az Angela Merkellel való találkozójáról is beszélt a Mandinernek Orbán Viktor a koppenhágai EU-csúcs első napjának végén. Elárulta azt is, mit gondol arról, hogy Hadházy Ákos úgy véli, a kormányfő kémfülhallgatót hord a fülében, és azon keresztül diktálnak neki.

MW

Különlegesen izgalmas európai csúcs volt a szerdai Orbán Viktor szerint, mert az energiakérdés, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos stratégiánk és a befagyasztott orosz vagyon jövőbeli sorsa volt napirenden, és ezek a témák óriási vitát váltottak ki. „Ebből egy is elég egy napra, nemhogy három” – fogalmazott Orbán Viktor a Mandinernek a koppenhágai EU-csúcs után.

A magyar miniszterelnök megérkezik a koppenhágai EU-csúcsra
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök a Magyar Nemzet szemléje szerint azt is elárulta, hogy miről tárgyalt Angela Merkel volt német kancellárral, akit a hivatalában fogadott szerdán még az EU-csúcsra történt elutazása előtt.

Beszélgettünk mindenféléről. Mind a ketten úgy emlékeztünk, hogy mind a kettőnknek mindenben igaza volt, de hát ezt udvarias formában mondtuk egymásnak, különösen a migráció ügyében. De beszéltünk az európai gazdaság versenyképességéről, és ugyanolyan aggasztó jeleket lát ő is, mint én

– mondta el a miniszterelnök, és hozzátette, itt sürgősen versenyképességi fordulatra van szükség.

Orbán Viktort a Mandiner kérdezte Hadházy Ákos országgyűlési képviselő elméletéről is, miszerint Orbán Viktor fülébe a napokban adott interjúja során egy fülhallgatót helyeztek el, és onnan kapott utasításokat.

Bolond. Hadházyról mindenki tudja. A szórakoztatóipar és a politika összecsúszott, ezért ma a politikában megélnek olyan emberek is, akik effektív bolondok, viszont figyelmet váltanak ki mint a szórakoztatóipar szereplői. Tehát ő nem a politikusok közé tartozik, hanem a szórakoztatóipart űző, magát politikusnak mondó holdkóros alakok közé

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Orbán Viktor, aki a nemzeti konzultáció kérdésére kitérve elmondta, minden nemzeti konzultáció fontos, mert a kérdésekre másfél-kétmillió ember szokott válaszolni, ami óriási demokratikus teljesítmény. Hozzátette: őt a brüsszeli csatákban mindig megerősítik a nemzeti konzultációk, mert könnyebb úgy, ha a nehéz európai ügyekben egy egész ország vagy annak egy nagy része mögötte áll.

 

