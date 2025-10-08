Orbán Viktor a maratoni kormányülésről jelentkezett

„Hosszú kormányülésre készülünk” – írta Orbán Viktor a közösség oldalán.

A kormányfő fotókat is megosztott az ülésről, amihez azt írta:

Nonstop meló

A maratoni kormányülésen született döntésekről a cssütörtökön 9:30-tól kezdődő kormányinfón iszémol be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő – tudatta a Magyar Nemzet.