Orbán Viktor a maratoni kormányülésről jelentkezett

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelezte: ülésezik a kormány. Nonstop meló – írta Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor az október 8-ai kormányülésen

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Hosszú kormányülésre készülünk” – írta Orbán Viktor a közösség oldalán

A kormányfő fotókat is megosztott az ülésről, amihez azt írta: 

Nonstop meló

A maratoni kormányülésen született döntésekről a cssütörtökön 9:30-tól kezdődő kormányinfón iszémol be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő – tudatta a Magyar Nemzet. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
