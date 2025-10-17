Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok (videó)

„Ez így volt a migrációban, és most a háború kapcsán is. Volt több ellenszélben képviselt téma, amiből nem szabad engednünk. Ugyanazt kellene tennie az Európai Uniónak, hogy tárgyaljunk a háborús felekkel. Saját diplomáciai csatornát kellene működtetnie az uniónak, ahogyan azt Magyarország is tette.”

Mi voltunk az egyetlen olyan európai ország, ami a kezdetektől kezdve azt mondta, hogy a háború rossz, de attól még a diplomáciai csatornákat nem szabad elzárni

– fogalmazott Orbán Viktor.

Pénzügyileg is megéri a béke

A miniszterelnök elmondta, Európának nem a háborúra kellene készen állnia, hanem a békére. „Európának rendelkeznie kellene egy olyan katonai erővel, amelyik baj esetén meg tud minket védeni, ilyen ma nincs. Európának a legnagyobb baja a háború: 180 milliárd eurót költöttek el arra, hogy európai emberek öljék egymást, miközben döcög az európai gazdaság. A háború és annak következményei blokkolják a gazdasági fejlődést” – közölte.

Azért érzem azt, hogy megéri a költség és a kényelmetlenség is, mert semmi máson nem tudunk többet keresni, mint a békén. Az összes magyar családnak érdeke, hogy Trump és Putyin találkozója elhozza a békét

– mondta.

A miniszterelnök úgy véli, ha van megállapodás a békéről, akkor az európai háborús terveket ki kell dobni az ablakon. Szükség lesz egy európai biztonsági tervre, nem azért, mert háborúzni akarnának, hanem hogy biztonságban érezhessük magukat. A stratégia fókusza a béketerv kell, hogy legyen. Hozzátette: ritka a politikában az, hogy ilyen gyors álláspontfordulás lesz, de mint fogalmazott: „Miért ne hihetnénk abban, hogy az európaiak a józan ész útjára lépnek?”

Ha baloldal, akkor adóemelés

Az adózásról szóló vitáról azt mondta: ez klasszikus bal–jobb vita. A baloldal 2010 előtt csődbe vitte az országot, és akkor a jobboldal indított egy új programot. Azóta intellektuális kihívás nélkül csinálták végig ezt a tizenöt évet. Ez a típusú vita azóta nem jelent meg. Most viszont a magyar gazdaság jövőjéről újra vita van. A Tisza háta mögött ott a baloldal. A baloldali gazdaságpolitika lényege az adóemelés. A jobboldali felfogás ezzel szemben pénzt akar hagyni az embereknél és a vállalkozásoknál. Emlékeztetett:

most épp a nyugdíjakat akarják megadóztatni, de a vállalkozási adót is emelnék, a jövedelemadót is emelnék. A jobboldalon ezzel szemben most fut Európa legnagyobb adócsökkentési programja.

„Az összes nyugdíjat adóztatni akaró szakember előbújt a Tisza és a DK körül, ők mindig is ezt akarták, a Bokros-csomaghoz érkeztünk vissza. A magyar nyugdíjrendszer két pilléren áll: mennyi időt töltött valaki munkában és mennyi járulékot fizetett, ez adja ki, mennyi nyugdíjat kap. Ehhez hozzányúlni rendkívül kockázatos, mert az egyik csoport azt érzi, hogy ez így igazságos, a másik csoport viszont igazságtalannak érzi. Én ezt a szolgálatom elején megtettem, és az egyik legsikertelenebb programom volt. Ha majd több gyerek születik, jobban fent lehet tartani ezt a rendszert, de most nem szükséges, működőképes, tudja garantálni a kormány és a gazdaság is, ezt én magam is garantálom. Megígértem, hogy nem fog a nyugdíjak értéke csökkenni. A nyugdíjrendszerbe ne engedjük, hogy matematikusok, elméleti közgazdászok és baloldali emberek szóljanak bele. Lássunk bele generációkat, lássuk benne azokat, akik egész életükben a hátukon vitték az országot, ők tisztes öregkorban tölthessék el az utolsó évtizedeiket” – fejtette ki.