Egyértelmű üzenet

1 órája

Orbán Viktor: nemet mondunk Ukrajna uniós csatlakozására (videó)

Címkék#Európai Unió#Ukrajna#Orbán Viktor

A miniszterelnök kijelentette, Magyarország nem hajlandó finanszírozni mások háborúját.

MW
Orbán Viktor: nemet mondunk Ukrajna uniós csatlakozására (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Kaiser Ákos

„Magyarország nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására! Magyarország nem fizet mások háborújáért!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök egy videóban is üzent.

Az ukránok nem viccelődnek, megmondják egyenesen, bármi áron be akarnak kerülni az Európai Unióba. Magyarország ezt nem akarja. Az ukránok megmondják egyértelműen nekik pénzre van szükségük. Pénz kell a hadsereghez, nem tudják eltartani a saját államukat, nem tudják kifizetni a nyugdíjakat, a fizetéseket, ezért nekik pénz kell

 – kezdte. 

„Adjatok nekünk pénzt, megmondják egyenesen. Ennek is van egy akadálya, ezt Magyarországnak hívják. Ezért az ukránok a saját szájukkal meg is mondták, hogy az kell, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Brüsszel és Ukrajna összeműködik ebben a dologban. Az ukránok dolgoznak aktívan” – tette hozzá.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

 

