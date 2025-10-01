Orbán Viktor: pontos elszámolás, hosszú barátság (videó)

Készülnek az utolsó simítások a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten

– jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videójában.

A miniszterelnök közölte, hogy az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, „ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni”.

Pontos elszámolás, hosszú barátság. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük. Idén is így lesz ez

– hangsúlyozta a kormányfő, aki leszögezte, hogy

minden nyugdíjas megkapja, ami jár, még az év végéig, reményei szerint már novemberben mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent.

Mint fogalmazott, ez nagy dolog, Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába.