Orbán Viktor megható videót tett közzé: ilyenek voltak az eddigi békemenetek

Címkék#Békemenet#miniszterelnök#Orbán Viktor#Magyarország

Tizenhárom évvel ezelőtt szervezték az első békemenetet.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

Az első, 2012-es békemenetet is felidézte új videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök nosztalgikus felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amiben megható pillanatokat is megmutattak az eddigi békemenetekről – írja a Magyar Nemzet.

Korábban Orbán Viktor arról is posztolt, hogy soha nem volt még ekkora jelentősége a békemenetnek, mint 2025-ben.

Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete

– üzente a kormányfő.

Bayer Zsolt, aki Bencsik Andrással az első békemenetet szervezte, a szerda reggeli Harcosok órájában arról beszélt,

most hasonló a helyzet a 2012-eshez, ugyanakkora a nyomás az országon, mint akkor.

 

