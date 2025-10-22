2 órája
Orbán Viktor megható videót tett közzé: ilyenek voltak az eddigi békemenetek
Tizenhárom évvel ezelőtt szervezték az első békemenetet.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén
Forrás: MTI
Fotó: Koszticsák Szilárd
Az első, 2012-es békemenetet is felidézte új videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök nosztalgikus felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amiben megható pillanatokat is megmutattak az eddigi békemenetekről – írja a Magyar Nemzet.
Korábban Orbán Viktor arról is posztolt, hogy soha nem volt még ekkora jelentősége a békemenetnek, mint 2025-ben.
Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete
– üzente a kormányfő.
Bayer Zsolt, aki Bencsik Andrással az első békemenetet szervezte, a szerda reggeli Harcosok órájában arról beszélt,
most hasonló a helyzet a 2012-eshez, ugyanakkora a nyomás az országon, mint akkor.