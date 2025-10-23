A miniszterelnök meghirdette a Béke napja kihívást

A Harcosok Klubjában közzétett üzenetében Orbán Viktor rámutatott: az elmúlt tizenöt évben a háború veszélye talán még sosem volt ekkora, ezért most meg kell mutassuk:

nem engedjük, hogy Magyarországot idegen érdekek veszélybe sodorják.

Gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Elvis Presley téren 2025. október 23-án. A Békemenet a Kossuth térre vonul, ahol ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: -- / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A béke hangját a Facebookon is fel kell erősítenünk, ehhez összehangoltan kell cselekednünk

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Hozzátette: a nap folyamán teendőkkel jelentkeznek.

„Ez a Béke napja kihívás”

– hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Kezdésként zászlókat, táblákat elő! Készíts csapatfotót indulás előtt, és töltsd fel az üzenőfaladra! Fontos, hogy ma minden megosztott bejegyzésbe fogalmazd bele a »Békemenet« szót

– sorolta a teendőket a Harcosok Klubja tagjainak Orbán Viktor.

A miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-posztjában a háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.