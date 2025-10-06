Diplomácia
59 perce
Orbán Viktor részt vesz a Türk Államok csúcstalálkozóján
Orbán Viktor miniszterelnök október 6-7-én részt vesz a Türk Államok Szervezetének tizenkettedik csúcstalálkozóján, Azerbajdzsánban – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A látogatás során Magyarország miniszterelnöke kétoldalú tárgyalást folytat Ilham Alijevvel, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökével is.
