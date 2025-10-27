október 27., hétfő

Út a békéhez

43 perce

Orbán Viktor: háborúellenes koalíciót szervezünk

Címkék#béke#Róma#pápa#Orbán Viktor#háború

A miniszterelnök békemissziója folytatódik. Orbán Viktor Rómából üzent a közösségi oldalán. Háborúellenes koalíciót szervezünk – írta a kormányfő, aki a béke fontosságát hangsúlyozta.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója folytatódik: a kormányfőt a pápa fogadja és találkozik Giogia Meloni olasz miniszterelnökkel is – írja a Magyar Nemzet. 

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án. 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök hétfőn Rómából jelentkezett a Facebook-oldalán, és üzenetében a béke fontosságára figyelmeztetett. 

A világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz–ukrán háborúig. Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk

– írta a kormányfő. 

De ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok

– mutatott rá Orbán Viktor.

„Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral”

– hívta fel a figyelmet. 

Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk

– hangsúlyozta. 

 „Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök. 

