Mentelmi jog

1 órája

Orbán Viktor: a Tisza nem több mint egy brüsszeli projekt

Címkék#Tisza#Weber#Ukrajna#Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint akár lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés is történhet, Brüsszelben azonban mindenkit tisztára mosnak. A magyar miniszterelnök a Facebookon közzétett bejegyzésében reagált arra, hogy az Európai Parlament meghagyta Magyar Péter mentelmi jogát.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő szerint a brüsszeli politikai elit már bárkinek hajlandó falazni, ha az segít letéríteni Magyarországot a saját útjáról. Kiemelte: „A pillanat, amikor Herr Weber néhány száz európai képviselő segítségével kezébe vette a tiszás gyeplőt. Megdöbbentő és szégyenteljes. Szégyenteljes, mert a brüsszelieknek már semmi sem drága” – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Magyar Péter és Manfred Weber Budapesten
Fotó: Kisbenedek Attila / Forrás: AFP

A miniszterelnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak. És megdöbbentő, mert az újkori magyar demokrácia története során olyan még sosem fordult elő, hogy az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében legyen. Tegnap óta ott van.

Orbán Viktor hozzátette:

A Tisza nem több mint egy brüsszeli projekt. A programjuk Brüsszel programja. Azt pedig már jól ismerjük: migráció, adóemelés, Ukrajna kistafírozása pénzzel és fegyverekkel. Jobb ebből kimaradni!

