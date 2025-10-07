3 órája
Orbán Viktor: a Tisza Pártnál kilóg az ukrán lóláb
Orbán a Tisza Párt körüli botrányokra reagálva azt írta, hogy a párt háza táján „kilóg az ukrán lóláb”, és nem lehet külpolitikát folytatni, ha valaki idegen országoknak kötelezi el magát.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Fotó: Fischer Zoltán
„Tisza: made in Ukraine. A Tisza Párt háza táján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
A kormányfő szerint a világról, az ország ügyeiről és a külpolitikáról lehet vitatkozni, de
„úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből”, vagy ha valaki „egy idegen országnak kötelezi le magát”.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Ez oda vezet, hogy Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején.
Hétfőn arról számoltunk be, hogy a Tisza Világ mobilalkalmazásból csaknem húszezer szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre, és a kiszivárgott információk szerint ukrán fejlesztők is részt vehettek az üzemeltetésben.
Emellett az Európai Parlament a héten dönt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről, aki a 2024-es „diszkóbotrány” után garázdaság és rongálás gyanújával áll eljárás alatt. A brüsszeli vizsgálat hónapok óta húzódik, ami sokak szerint a politikai befolyás és kettős mérce újabb példája.