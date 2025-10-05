október 5., vasárnap

Orbán Viktor beszédet mond a veszprémi bazilikában – frissül

Újraszentelik a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Az eseményen jelen lesz és beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.

MW
Orbán Viktor beszédet mond a veszprémi bazilikában – frissül

Orbán Viktor minsizterelnök

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Fotó: Benko Vivien Cher

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt frissítjük

Ma délután ünnepi szentmisére várják a híveket és az érdeklődőket a veszprémi bazilikába, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond. A  szimbolikusan zárja le a várnegyed megújulását: ősztől ismét teljes pompájukban látogathatóak a történelmi épületek és szakrális terek – írja a Magyar Nemzet, amely percről percre számol be az eseményről. 

Történelmünk alapkövéhez térünk vissza, hiszen a Szent Mihály Székesegyház falaiban a mai napig is ott vannak Boldog Gizella alapított

 – mondta Orbán Viktor a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából mondott beszédén. A miniszterelnök rámutatott: 

Magyarország története és a kereszténység fénysugara nem két külön szál, hanem egy azon szövet fonalai. Mint mondta, már kezdetben, mikor népünk sorsáról kellett meghozni a döntést a kereszténység felvételéről, az nem csak vallási döntés volt, hanem történeti és személyes döntés: a kereszténységgel felépíteni a magyar államot

írja tudósításában a Magyar Nemzet. 

 

 

