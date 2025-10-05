31 perce
Orbán Viktor beszédet mond a veszprémi bazilikában – frissül
Újraszentelik a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Az eseményen jelen lesz és beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.
Ma délután ünnepi szentmisére várják a híveket és az érdeklődőket a veszprémi bazilikába, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond. A szimbolikusan zárja le a várnegyed megújulását: ősztől ismét teljes pompájukban látogathatóak a történelmi épületek és szakrális terek – írja a Magyar Nemzet, amely percről percre számol be az eseményről.
Történelmünk alapkövéhez térünk vissza, hiszen a Szent Mihály Székesegyház falaiban a mai napig is ott vannak Boldog Gizella alapított
– mondta Orbán Viktor a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából mondott beszédén. A miniszterelnök rámutatott:
Magyarország története és a kereszténység fénysugara nem két külön szál, hanem egy azon szövet fonalai. Mint mondta, már kezdetben, mikor népünk sorsáról kellett meghozni a döntést a kereszténység felvételéről, az nem csak vallási döntés volt, hanem történeti és személyes döntés: a kereszténységgel felépíteni a magyar államot
