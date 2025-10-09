október 9., csütörtök

Bizalmatlansági indítvány

2 órája

Orbán Viktor: hosszú Ursula von der Leyen bűnlajstroma

Címkék#bűnlajstrom#Orbán Viktor#migráns#Ursula von der Leyen

Plenáris ülést tart csütörtökön az Európai Parlament, amely szavaz Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról. „Ne legyen kétségünk, a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét” – közölte Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

„A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda. Akit ma tisztára kell mosni, az nem más, mint maga az Európai Bizottság elnök asszonya, Ursula von der Leyen” – közölte Orbán Viktor csütörtökön a Facebook-oldalán, írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök hozzátette:

Nem ez az első bizalmatlansági indítvány az elnök asszonnyal szemben. És ez nem is csoda. A bűnlajstrom hosszú: a zöld őrülettel megfojtotta az európai ipart, az amerikaiakkal kötött egy katasztrofális kereskedelmi megállapodást, nyakló nélkül engedi be a migránsokat, és a legsúlyosabb hiba: több mint három éve önti a pénzt az orosz–ukrán háborúba.

Orbán Viktor kiemelte:

„Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is. Ha sikerül nekik, utána »mindent lehet«. Adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni.”

„Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi békemeneten” – tette hozzá a kormányfő.

 

