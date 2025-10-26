október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+13
+5
2 órája

Rómából jelentkezett be Orbán Viktor

Rómából jelentkezett be a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor a béke üzenetével érkezett az olasz fővárosba.

Rómából jelentkezett be Orbán Viktor

Orbán Viktor

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Rómából jelentkezett be - írta a Magyar Nemzet.

A béke üzenetét hoztam a magyaroktól

– írta a kormányfő a közösségi médiába feltöltött fotóhoz.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt,

 hétfőn magánaudiencián fogadja  Orbán Viktort és  Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest XIV. Leó pápa.

 Ezt követően a magyar delegáció Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

Ezzel azonban még nem zárul le a magyar kormányfő római programja. Orbán Viktor munkamegbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz kormányfővel, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével is.

Az eredeti cikkért kattintson. 

 

