Rómából jelentkezett be Orbán Viktor

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Rómából jelentkezett be - írta a Magyar Nemzet.

A béke üzenetét hoztam a magyaroktól

– írta a kormányfő a közösségi médiába feltöltött fotóhoz.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt,

hétfőn magánaudiencián fogadja Orbán Viktort és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest XIV. Leó pápa.

Ezt követően a magyar delegáció Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

Ezzel azonban még nem zárul le a magyar kormányfő római programja. Orbán Viktor munkamegbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz kormányfővel, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével is.

Az eredeti cikkért kattintson.