Szijjártó: nem szabad hagyni, hogy a különböző álhírek visszavessék a békeerőfeszítéseket (videó)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy amerikai kollégájával, Marco Rubióval is tárgyalni fog, amelynek során a Budapestre tervezett béke-csúcstalálkozóról is szó lesz, amelyet a nemzetközi porondon sokan próbálnak megfúrni.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai találkozója 2025 augusztusában

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / Forrás: AFP

Kifejtette, hogy a liberális mainstream egyrészt azért ellenzi az amerikai-orosz értekezletet, mert annak a magyar főváros adna helyszínt, ugyanis nehezen emésztik meg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az egyetlen olyan európai politikus ma, aki a világ keleti és nyugati nagyhatalmainak vezetőivel egyaránt normális, kölcsönös tiszteleten alapuló, kulturált, civilizált együttműködést tudott fenntartani.

Szavai szerint másrészt azért is próbálják aláaknázni a találkozót, mivel

nem akarják, hogy béke legyen, és ha megakadályozzák a békecsúcsot, akkor nyilván meg tudják akasztani a békefolyamatot is.

„Úgyhogy én egyáltalán nem vagyok meglepve, hogy itt az elmúlt napokban folyamatosan olyan hírek, híresztelések, álhírek jöttek ki a különböző médiumokban, amelyek arról szólnak, hogy nem lesz békecsúcs, vagy lehet, hogy nem lesz, vagy nem most lesz” – fogalmazott.