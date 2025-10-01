1 órája
Szijjártó Péter: Brüsszel az európai problémák megoldása helyett Ukrajnát akarja finanszírozni
Brüsszel olyan költségvetést készített elő a következő hét évre, amely elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartásáról szól, ahelyett, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokra fókuszálnának – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Soós Lajos
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a délután kezdődő informális koppenhágai EU-csúcs kapcsán kiemelte, hogy a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete mára jelentősen leromlott az elhibázott brüsszeli döntések nyomán.
Brüsszel háborúra készül, és ennek a háborúnak az árát az európai emberekkel, köztük a magyar emberekkel akarják megfizettetni. Brüsszel a háborús készülődés keretében egy olyan költségvetést készített elő a következő hét esztendőre, amely sokkal inkább szól Ukrajnáról, semmint az Európai Unióról – hangsúlyozta.
Ez a költségvetés gyakorlatilag egy Ukrajna-költségvetés, amely arról szól, hogy hogyan fegyverezzük fel Ukrajnát, hogyan tartsuk fenn az ukrán államot, ahelyett, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokra koncentrálnának
– tette hozzá.
Szijjártó Péter: teljes kiszolgáltatottságot jelentene a két kőolajvezeték közül az egyik feladása
Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy meg kellene oldani a versenyképesség visszaesése miatti helyzetet, energiabiztonságot kellene teremteni, újra létre kellene hozni az európai gazdasági növekedés alapjait.
Ehelyett Brüsszel, az Európai Bizottság az európai emberek pénzét, s köztük a magyar emberek pénzét is Ukrajnába akarja küldeni, az ukrán államra és az ukrán hadseregre akarja ezt fordítani
– mondta.
De mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék, mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzét háborúra költsék, és nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzéből fedezzék az ukrán hadsereg felfegyverzését és működtetését
– figyelmeztetett.
Mi azt akarjuk, hogy Európában végre béke legyen, Brüsszel pedig háborút akar. Mindaddig, amíg nem lesz patrióta fordulat, addig Brüsszelből egy háború-, migráció- és genderpárti politikára lehet számítani. Mi nem akarunk háborút, nem akarunk migrációt, nem akarunk genderőrületet sem, és nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába
– összegzett a miniszter.