Az ENSZ főtitkár-helyettesével találkozott Szijjártó Péter

Miguel Ángel Moratinos ENSZ főtitkár-helyettessel találkozott Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Miguel Ángel Moratinos „fontos szövetségesünk a béke iránti elkötelezettség és a keresztény közösségek megvédése terén”.

Áttekintettük a világ biztonsági helyzetét és egyetértettünk abban, hogy a világban dúló háborúkat csak tárgyalásos úton lehet megoldani, ezért a háborús pszichózis és a fegyverszállítmányok helyett újra a diplomáciára lenne szükség

– számolt be a külgazdasági és külügyminiszter.