Háborúpártiak

2 órája

Szijjártó Péter: sokan nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy ne legyen békecsúcs

Címkék#békecsúcs#Európai Tanács#Szijjártó Péter

A következő békecsúcs bejelentésének percében tudni lehetett, hogy nagyon sokan nagyon sok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a csúcs ne történjen meg – jelentette ki Szijjártó Péter.

MW
Szijjártó Péter: sokan nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy ne legyen békecsúcs

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Gary Palmer republikánus kongresszusi képviselő találkozója Washingtonban 2025. október 21-én

Forrás: MTI/KKM

A háborúpárti politikai elit és médiájuk mindig ezt csinálja az olyan fontos események előtt, amelyek a háború és béke ügyében döntőek lehetnek – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: Így van ez az Európai Tanács minden ülése előtt. Így van ez a szankciós csomagokról vagy az európai békekeretről szóló döntés előtt. Nincs új a nap alatt.

Most is egészen addig, amíg a csúcstalálkozó létre nem jön, lesz megint tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat arról, hogy nem is lesz csúcstalálkozó

– tette hozzá a tárcavezető.

 

