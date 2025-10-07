Szijjártó Péter: Ukrajna erősen érdekelt a magyar választások eredményének befolyásolásában (videó)

Ez nem meglepő, hiszen tudhatják az ukránok is és mindenki, hogy ha nemzeti kormány marad hivatalban, akkor a magyar kormányzati döntések kizárólag a magyar nemzeti érdeket fogják követni. És akkor nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. Nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel rászabadítsa az ukrán maffiát, a silány ukrán mezőgazdasági termékeket és magát a háborút az Európai Unióra