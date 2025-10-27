Szijjártó: nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába vigyék

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az Országgyűlés ülésén az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatos korábbi magyar kormányzati álláspont megváltozásával kapcsolatos képviselői kérdésre válaszolva kifejtette, hogy rövid ideig ugyan, de volt egy olyan időpillanat, amikor az integrációs tárgyalások a békét jelenthették volna, de ennek vége.

„Ez ma már nincs így. Ukrajna európai uniós csatlakozása, még csak a tartalmi tárgyalások megkezdése is ma már a veszélyt jelenti Európa számára, hiszen Ukrajna tagsága behozná a háborút és elvinné az európai emberek pénzét. Ukrajna európai uniós tagsága veszélyt jelentene a biztonságunk, a gazdaság működése és a munkaerőpiac működése szempontjából is” – sorolta a külgazdasági és külügyminiszter.

Mind a mai napig azért nem indultak el a tartalmi tárgyalások Ukrajnával az európai uniós csatlakozásról, mert Magyarország egyedül nem támogatja azt, ha tetszik, vétózza ezt a döntést. Mind a miniszterelnök az Európai Tanács ülésein, mind jómagam a külügyi tanács ülésein folyamatosan jelezzük, hogy nem indulhatnak el az érdemi tartalmi tárgyalások, ezért azok el sem indultak

– szögezte le.