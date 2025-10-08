október 8., szerda

Újabb tiszás vallomás

25 perce

Tarr Zoltán most a munkásokba és a tanárokba szállt bele (videó)

Címkék#Tisza Párt#Tarr Zoltán#kritika

A Tisza Párt alelnöke lenézi a keményen dolgozó magyar embereket.

MW

A magyar oktatási rendszer nem arra való, hogy gondolkodni képes embereket neveljen a Tisza Párt alelnöke szerint – írja a Magyar Nemzet a Tűzfalcsoport cikkére hivatkozva. Tarr Zoltán úgy látja, aki mégis képes kérdéseket feltenni, az elmegy külföldre tanulni, és az akkor már ott is marad.. Minderről egy csömöri, oktatási témájú fórumon beszélt az ellenzéki politikus még 2025. április 4-én.

TARR Zoltán
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke
Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Tarr Zoltánnak kifejezetten lesújtó véleménye van a gyári munkásokról.

Nem olyan emberekre van szükség, akik a futószalag mellett állnak. Tehát az, van ilyen emberekre szükség, csak ez, nincs hozzáadott érték. Az a hozzáadott érték minősége az nem akkora, mint amikor valaki azokat a robotokat tervezi, aki a szalag mellett áll, vagy azoknak az embereknek a munkáját, bocsánat, akik a szalag mellett állnak

– mondta zavarosan a magyar dolgozókról a Tisza alelnöke.

Ha pedig mindez nem lenne elég, akkor Tarr Zoltán még indirekt módon a magyar tanárokat is degradálta kritikájával:

szerinte ugyanis a magyar oktatási rendszer nem képes olyan embereket kinevelni, akik innovatívak és gondolkodók, az igazi tehetségek szerinte „hálistennek megúszták” az itteni iskolát.

További részletekért kattintson.

 

