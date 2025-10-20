október 20., hétfő

Vendel névnap

12°
+13
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brüsszeli utasítás

1 órája

A társasági adót is megemelné Magyar Péter tanácsadója

Címkék#Tisza#Surányi György#Magyar Péter#adóemelés

Újabb adóemelési javaslat látott napvilágot Surányi György, a Tisza tanácsadója részéről: a közgazdász szerint a 9 százalékos társasági adó túl alacsony, és szerinte meg kellene szüntetni az alacsony kulcsot, hogy javuljon a bevételi oldal szerkezete.

MW
A társasági adót is megemelné Magyar Péter tanácsadója

Magyar Péter országjárása Pákozdon

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Surányi György, a Tisza tanácsadója egyik nyilatkozatában kritizálta a 9 százalékos társasági adót, amelyet Magyarországon az elmúlt években vezettek be. A közgazdász szerint az alacsony adókulcs értelmetlen, és a bevételi-kiadási oldal szerkezetén is javítani kellene.

Surányi György; Banai Péter Benõ
Surányi György, a Tisza tanácsadója
Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

Egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a 9 százalékos társasági adó az egy értelmes dolog

– fogalmazott Surányi a Szabad Európa interjújában, amelyet tavaly júniusban adott, közvetlenül az uniós és önkormányzati választások előtt.

Az Ellenpont cikke kiemeli, hogy a kijelentés különösen érthetetlen, hiszen a kormányzati intézkedés eredményeként Magyarországon jelenleg a legalacsonyabb a cégek adóterhelése Európában. Surányi javaslata azonban azt jelzi, hogy a megszorítások hívei további adóemelést tartanának célszerűnek a társasági szektorban.

Brüsszeli utasításra emelné az adókat a Tisza Párt, erről bővebben ITT olvashat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu