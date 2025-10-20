A társasági adót is megemelné Magyar Péter tanácsadója

Surányi György, a Tisza tanácsadója egyik nyilatkozatában kritizálta a kilenc százalékos társasági adót, amelyet Magyarország az elmúlt években vezettek be. A közgazdász szerint az alacsony adókulcs értelmetlen, és a bevételi-kiadási oldal szerkezetén is javítani kellene.

Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

Egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is, meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a kilenc százalékos társasági adó az egy értelmes dolog

– fogalmazott Surányi a Szabad Európa interjújában, amelyet tavaly júniusban adott, közvetlenül az uniós és önkormányzati választások előtt.