Újabb Tisza-adó: a nyugdíjakra is lecsapnának (videó)

Az Ellenpont elsőként számolt be arról, hogy Simonovits András baloldali közgazdász az ATV Egyenes beszéd című műsorában a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt. Simonovits a Tisza Párt mellé állt, elszólta magát, hogy előbb meg kell nyerniük a választást, csak utána lehet megvalósítani a megszorításokat.

Simonovits András baloldali közgazdász

Forrás: Ellenpont

A Tisza-szakértő egy másik interjúban úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene és jobban meg kellene adóztatni.

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, jobban kéne visszafogni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, hogy a szegényebbek ne kerüljenek még nehezebb helyzetbe

– mondta a közgazdász.

A javaslatát egy kulcsfogalommal magyarázta: degresszió. Mint kifejtette, ez jelenleg is működik, mivel a legmagasabb nyugdíjakat plusz tíz–húsz százalékkal megadóztatják, de szerinte ezt a rendszert tovább lehetne fokozni. Vagyis Simonovits

a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.

Azt mondja ugyan, hogy a magasabb nyugdíjakat érintené, de azt nem mondja meg, hogy mit tart magasabbnak.