Zavar az erőben

54 perce

A tiszások saját pártjukat hibáztatják az adatszivárgás miatt

Címkék#applikáció#Tisza Párt#botrány#aktivista#kibertámadás#Magyar Péter

A Magyar Nemzet cikke szerint fogy a levegő Magyar Péter körül, már az aktivistáik körében is elterjedt az a vélemény, miszerint az adataik kiszivárgása egyértelműen a Tisza Párt felelőssége.

MW
A tiszások saját pártjukat hibáztatják az adatszivárgás miatt

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza Párt belső köreiben is egyre nagyobb a feszültség az applikációjukat ért kibertámadás és az adatvédelmi botrány miatt – írja a Magyar Nemzet.

A lap informátora szerint

az aktivisták és a koordinátorok egyaránt a párt vezetését hibáztatják, amiért nem voltak felkészülve a támadásra, miközben több érintett szerint máris megjelentek a kiszivárgott adatok nyomán érkező kéretlen hívások és levelek.

Mint ismert, noha Magyar Péter napokig azt állította, hogy nem történt adatszivárgás, most mégis egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amelyben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében. A Magyar Nemzet birtokába került belső tiszás levélben ugyan konkrétan nem térnek ki arra, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak tényét.

Mint arról a lap beszámolt, újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben csaknem húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felmerült.

További részletekért kattintson.


 

