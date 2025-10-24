Von der Leyen nem hagy fel a tervekkel, a háború felé vezeti Európát

Von der Leyen ismertette, hogy

„egyetértés volt abban, mit kell tenni – ez az orosz befagyasztott vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel –, és most azon kell dolgozni, hogyan válhat ez lehetővé, és mi a legjobb módja a továbblépésnek ezen a téren.”

Hozzátette, hogy a csütörtöki tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy azonosítsák azokat a pontokat, amelyeket még tisztázni kell. Ezzel összefüggésben Von der Leyen elmondta: elsősorban a befagyasztott vagyonra összpontosítanak, és különböző lehetőségeket kell megvizsgálni.

Megerősíthetem, hogy az Európai Központi Bank elnöke és az eurócsoport elnöke is nagyon világosan fogalmazott: ezek olyan kérdések, amelyeket kezelni kell – és kezelhetők is

– jelentette ki.

