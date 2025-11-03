Deutsch Tamás: most már mindenki láthatja, hogy valami nem oké Magyar Péterrel (videó)

Magyar Péter nem puházik, durvázik, elvtársai a sajátjaik legféltettebb titkát, a személyes adataikat lopták el és adták illetéktelen kezekbe – emlékeztetett Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője az Igazság órája első adásában, miután Magyar Péter újabb adatszivárgási botrányba került. Az európai parlamenti képviselő szerint most már mindenki láthatja, hogy valami nem oké vele.

Az nem oké, hogy valaki, aki zsarolta a feleségét, erre építi a politikai karrierjét. Az nem lehet, hogy aki a korrupciómentességről beszél, bennfentes kereskedelem gyanújába kerül. Ahogyan az sem, hogy egy gellérthegyi villát csak azért megkapjon, mert megdicsér valami kankalint. A saját hazugságaikban is hazudnak: október 6-án derült ki az első adatszivárgás, majd azt állította, ez hazugság, majd két nap múlva azt mondja, mégis volt, de nem húszezer, majd egy belső vizsgálatuk szerint egy beépített fideszes volt a tettes – sorolta az európai parlament képviselő, hozzátéve, hogy

most pedig kiderült, hogy nem húszezer, hanem az összes, kétszázezer tiszás adatai kerültek ki.

Deutsch Tamás megjegyezte: azon sem lepődne meg, ha Magyar Péter a földönkívüliekre fogná ezt a botrányt. Szerinte beszédes, hogy Magyar Péter nem védte meg a sajátjait, és mindez nem maradhat következmények nélkül.

– Az adatvédelem nem egy magasztos eszme, nem golyófejű értelmiségek játékszere. Minden embernek vannak érzékeny adatai, minden ember maga rendelkezik, kire bízza rá, és akire rábízza, felelősséggel tartozik érte. Ha nem teszi meg, akkor az adatlopás, és ennek meg kell lennie a jogi következményének, akár büntetőjogi következményének. Egy adat is sok, de itt kétszázezerről van szó, ami az ukránok kezében van – mutatott rá a helyzet súlyosságára.

A baloldali sajtó persze orosz hackertámadásról beszél.

A tiszás jelöltek olyanok, mint Columbo felesége

– A Tisza Párt 105 képviselőjelöltjéről csak beszélnek, de senki sem látta őket. Olyanok, mint Columbo felesége – fűzte hozzá Deutsch Tamás. Meglátása szerint egy jöttment bandát terelgetnek össze a Tiszánál, akikre az ember egy kóbor kutyát sem szívesen bízna.

Amikor meg kell védeni hazánkat az illegális migrációtól vagy a brüsszeli gender-ideológiáktól, és háború megy évek óta, az embert félelem tölti el, hogy a magyar emberek sorsát ezekre a meg nem nevezett emberekre bíznák

– jegyezte meg az EP-képviselő.