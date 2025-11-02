Nem volt még olyan elvetemült kormány, amely megadóztatta volna a nyugdíjakat (videó)

Olyat még a legdurvább kommunizmus alatt sem láttunk, hogy a nyugdíjakat megadóztatták volna, ezt még a Horn-kormány (1994–1998) sem csinálta, de még a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormányok (2002-től 2009-ig) sem vetettek ki adót a nyugdíjakra – jegyezte meg Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Törcsi Péter a központ operatív igazgatója. A 13. havi nyugdíjat Bajnaiék (2009 és 2010 között miniszterelnök) MSZP-s támogatással hivatalban lévő szakértői kormánya elvette. A szakértői kormány mindig balosokból tevődik össze és mindig a fűnyíróelv mentén végzi a gazdaságpolitikáját. A Tisza, amelyik azt mondja magáról, hogy nem baloldali, de a gazdaságpolitikája nemhogy baloldali, de inkább szélsőbaloldali, hiszen csak adókról van szó benne – fejtette ki az Alapjogokért Központ operatív igazgatója Simonovics András Tisza-közeli nyugdíjszakértő nyugdíjak megadóztatására vonatkozó tervei kapcsán.

A Tisza Párt megsarcolná a nyugdíjasokat

Fotó: chayanuphol / Forrás: Shutterstock

Elég azt figyelni, hogy a Tisza közeli szakértőknek milyen gazdaságpolitikai üzenetei vannak, és ebből kirajzolódik egy egyértelmű arcél. Megjelennek a liberális gazdaságpolitika premisszái és ennek mentén próbálnák átalakítani azt a gazdaságpolitikai rendszert, ami 2010 után létrejött – mondta el Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Ebben az új rendszerben a munkát terhelő adók csökkentek, a fogyasztást terhelő adók nőttek. Az üzenet az, hogy ha valaki szeretne dolgozni, akkor tud, és tud tőkét felhalmozni is. Viszont, ha progresszív adórendszer jön létre és a nyugdíjakat megadóztatják, akkor ezek az ösztönzők mind el fognak tűnni. Megerősödne az adóelkerülés, úgy változna meg a rendszer, hogy a fenntartható gazdaságpolitika nemhogy sérülne, hanem össze is omlana – mutatott rá az Oeconomus kutatási igazgatója.