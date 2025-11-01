Putyin megölésére utalgatott Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij nemrég bejelentette, hogy információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Pokrovszkba akar jönni. Az ukrán elnök szerint ha az orosz elnök a donyecki fronton található településre látogat, meg fogják ölni – írja a Magyar nemzet a Strana Today alapján.

Volodimir Zelenszkij Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka

Az ukrán elnök erről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjével, Vaszil Maljukkal folytatott találkozója után beszélt az elnöki hivatalban, a média képviselői előtt.

Putyin azt mondja, hogy Pokrovszkba jön. Tehát kérem, ha Pokrovszkba jön, mindenki tapsolni fog, mert mindannyian tudjuk, hogy hogyan fog ez végződni

– mondta az elnök, utalva rá, hogy az ukránok megpróbálhatják majd megölni az orosz elnököt.

Volodimir Zelenszkij a Pokrovszkban állomásozó orosz csapatokról szóló hírekre is reagált: „oroszok vannak Pokrovszkban. Az erőink apránként likvidálják őket” – hangsúlyozta.

Érdemes megjegyezni, hogy Putyin nem fejezte ki szándékát Pokrovszk meglátogatására. Azt javasolta, hirdessenek tűzszünetet a városban, hogy az újságírók bejuthassanak oda, ezt azonban az ukrán fél felháborodással fogadta.