3 millió 266 ezer a beoltott, 2680 az új fertőzött, elhunyt 197 beteg

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 266 425 fő, közülük 1 391 381 fő már a második oltását is megkapta. 2680 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 753 188 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 197 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 381 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 458 212 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 269 595 fő.

8650 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1052-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is ezreket fertőz, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Minden harmadik magyar ember már kapott oltást. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon. A fokozatos újraindítás részeként mától kinyithatnak az óvodák, az iskolák alsó tagozatai és a felnőttképzésben is lehetségessé válik a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A felső tagozatok és a középiskolák esetében május 10-től térhetnek vissza a tantermi oktatáshoz.

A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát

április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő kijárási tilalom is.

Az oltási program előrehaladásával párhuzamosan ugyanakkor közeledik a védelmi intézkedések feloldásának második fokozata is: a teraszok már készülhetnek a nyitásra. A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon történhet meg, amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót.

A jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselniük, de a felszolgálóknak igen.

Jelentős segítség a vendéglátóhelyek számára, hogy a kormány eltörli a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat.

A kormány emellett május 23-ig meghosszabbította a határellenőrzést, amelynek változatlanul a járvány megfékezése és a hazánkba belépők ellenőrzése a célja.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása első fokozatában életbe lépett intézkedések szerint az üzletek reggel 5 óra és 21.30 között nyitva lehetnek, és átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben. Nyitva lehetnek a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.

Szabadidős sport tevékenység – a kijárási tilalmon kívüli időszakban – továbbra is folytatható egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel, azzal a feltétellel, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

A szállodák és fitnesztermek továbbra sem fogadhatnak vendégeket.

Felhívják a figyelmet, hogy a brit vírusmutáns továbbra is napi több ezer embert fertőz, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet! Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be! Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát! Az otthonukban gyógyuló enyhe és középsúlyos tüneteket mutató koronavírusos betegek kezelésére felírható és ingyenesen kiváltható a Favipiravir gyógyszer, amely megakadályozza a tünetek súlyosabbra fordulását.

Már a 4,284 milliót is meghaladja a regisztráltak száma, több mint kétharmaduk már megkapta az oltást. Kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat.

Azok a regisztráltak, akik még oltásra várnak, leellenőrizhetik, hogy regisztrációjuk milyen státuszban van. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egy internetes felületet nyitott erre a célra.

A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják. Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált.

Minden Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen. Az uniós beszerzésből 5 gyártótól várunk 24 millió adag vakcinát: Pfizer–BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac, ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. Mivel a brüsszeli beszerzésből kevés vakcina érkezik és lassan, Magyarország 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is vásárolt. A kínai Sinopharm oltóanyagból eddig 1,1 millió, az orosz Szputnyikból 1,2 millió adag érkezett.

Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók voltak az elsők, az ő kampányszerű oltásuk lezárult, de a második körös oltások folytatódnak és természetesen azokat az egészségügyben dolgozókat is még beoltják, akik most jelentkeznek oltásért a kórházi oltópontokon.

Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el. Eddig összesen 90 ezren éltek az oltás lehetőségével, többségük már a másodikat is megkapta. Azok az idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig kérték, de meggondolják magukat, az intézmény vezetésénél jelezhetik e szándékukat. Az idősotthonokban már egyértelműen érezhető a védőoltás pozitív hatása.

Harmadik körben, február első hetében elkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 90 százaléka mostanra már megkapta az oltást. Akit még nem tudtak valamilyen oknál fogva beoltani, azokat is folyamatosan próbálják elérni a háziorvosok.

Negyedik körben, február 11-én megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. Erre az AstraZeneca-vakcinát használták, mert az akkori előírások szerint csak 18–59 év közöttieket lehetett vele oltani. Március második hetétől az AstraZenecát már a 60 év felettiek oltására is használják.

Ötödik körben megtörtént a védekezésben részt vevő rendőrök, rendvédelmi dolgozók és katonák oltása is. Erre azért van szükség, hogy a járvány elleni egészségügyi és rendvédelmi védekezés, az ország közbiztonsága és határvédelme továbbra is zavartalan legyen.

Hatodik körben megkezdődött a kritikus infrastruktúrában dolgozók oltása. Például az ország áramellátását biztosító paksi atomerőmű, a tömegközlekedési vállalatok (MÁV, BKK, GYSEV) érintett dolgozóinak oltása.

Hetedik körben megtörtént az óvodai, iskolai, bölcsődei dolgozók soron kívüli oltása is.

Nyolcadik körben már a 60 év alatti regisztráltakat is oltják. A háziorvosok szakmai vezetői ehhez szakmai ajánlást dolgoztak ki, hogy mely kockázati betegséggel rendelkezőknek javasolt elsőbbséget adni. A 18–59 év közötti regisztráltak fele mostanra már megkapta az oltást.

A szakmai ajánlások szerint már a várandósok is kérhetik az oltást. Nekik szintén regisztrálni kell a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztráció tényét jelezni kell a háziorvosnak, aki egyéni mérlegelés alapján dönt az olthatóságról, és gondoskodik az oltás megszervezéséről: kórházi oltóponton (Pfizer) vagy a háziorvosi rendelőben (Moderna).

Kérik az oltandókat, hogy akár a háziorvosi rendelőben, akár kórházi oltóponton történik az oltás, az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék!

Továbbá kérik, hogy ha tehetik, akkor nyomtassák ki, töltsék ki és vigyék magukkal az oltásra a hozzájáruló nyilatkozatot, mert ez jelentősen meggyorsítja az oltással járó adminisztrációt.

Továbbra is kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. Felhívják a figyelmet, hogy a kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet.

Az elhunytakkal kapcsolatos információk ide kattintva érhetők el.

Borítókép: illusztráció