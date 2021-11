5 millió 968 ezer a beoltott, 6804 az új fertőzött, elhunyt 83 beteg

3629 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 366-en vannak lélegeztetőgépen.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter bevallotta: piszkosan politizál

A beoltottak száma 5 967 747 fő, közülük 5 748 682 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 315 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 6804 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 892 164 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 31 184 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 804 720 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 56 260 főre emelkedett. 3629 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 366-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtják az igényelt mennyiségű oltóanyagot.

Orbán Viktor miniszterelnök reggeli rádióinterjúban a járvánnyal kapcsolatban kifejtette, hogy az oltás a legfontosabb védelmi intézkedés. Aki nincs beoltva, annak nemcsak arra kell számítania, hogy megtalálja a vírus, hanem arra is, hogy súlyos állapotba fog kerülni, nagy valószínűséggel kórházba, ezért mindenkit arra kért, hogy oltassa be magát. A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg, az oltatlanok kockázata tízszer nagyobb.

Az oltási akcióhét során az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasoljuk akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni. További részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kormany-oltasi-akciohetet-indit-korhazi-oltopontokon – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Novembertől kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak, a korábban beoltottakat pedig a harmadik oltás felvételére kérjük. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. Részletek: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/megjelentek-vedelmi-intezkedesekrol-szolo-rendeletek

A kormány a harmadik oltás felvételére biztatja a korábban beoltottakat. Erről a regisztráltak emailt is kapnak, amelyben felhívjuk az oltottak figyelmét, hogy a védőoltás után kialakuló védettség néhány hónap elteltével gyengülhet. Javasoljuk, hogy aki elmúlt 18 éves, és már több mint 4 hónapja vette fel korábbi oltását, jelentkezzen az ismétlő harmadik oltásra is. Ennek beadását a háziorvostól lehet kérni, emellett az interneten is lehet időpontot foglalni valamely kórházi oltópontra.

Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben az oltatlanok vannak, ezért kérik őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.

A beoltottak kevesebb, mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.

A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni első, elmaradt második és harmadik oltásra is.

A kórházakban látogatási tilalmat rendeltek el és a betegek számának növekedése miatt újabb kórházakat vonnak be a koronavírusos betegek ellátásába.

Borítókép: Beoltanak egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján 2021. november 4-én.