A buszok légkondicionálásán is spórol a főváros

Az átmeneti enyhülés után hamarosan visszatérnek a hőség napjai. A Budapesten közlekedőknek nem elég, hogy a felújítások miatt hosszabb menetidővel kell számolniuk több buszjáraton, előfordulhat, hogy ezeken légkondicionálás nélkül kell utazniuk. A BKK szerint a légkondicionáló berendezéseknek is sok már ez a meleg.

Nyissuk ki az ablakot! – ennyit tud javasolni a BKK arra az esetre, ha a kánikulai napokon azt tapasztalnánk, hogy egy-egy buszon nem működik a légkondicionáló.

Márpedig sok esetben nem működik – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A lap tesztelni kezdett olyan buszjáratokat, amelyek hosszan szelik át a várost: az 5-öst, a 105-öst és a 7-es buszcsalád járműveit. Megfigyelésük szerint a legforróbb kánikulai napokon is rendszeresen fordult elő, hogy a busz – elsősorban az észak-pesti, külvárosi szakaszokon – légkondicionálás nélkül közlekedett.

„A BKV autóbuszain a klímaberendezéseket – még tavasszal, a nyári szezon előtt – átvizsgálták, épp azért, hogy a hőségben is képesek legyenek biztosítani a kellő komfortot. Emellett rendszeresen, a klímaberendezés gyártójának utasításai alapján is elvégzik a berendezések karbantartását, tisztítását, a szűrők és egyéb alkatrészek cseréjét. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a BKV autóbuszainak jelentős része elöregedett. Sajnos már az elmúlt években is azt tapasztalták, hogy a 15-20 éves járművek klímaberendezései még a lehetséges maximális odafigyelés mellett is gyakran meghibásodnak, vagy rosszabb hatásfokkal üzemelnek, mint az elvárható lenne. Több járműnél csak a légkondicionáló berendezések teljes cseréje jelentene megoldást. Azonban egy ilyen beruházás egy idős, kivonás előtt álló jármű esetében gazdaságilag nem indokolható. Ráadásul a megvalósításhoz szükséges – egyébként is rendkívül szűk – forrásokat egyéb, ennél fontosabb karbantartási feladatoktól kellene átcsoportosítani” – válaszolt a lap megkeresésére a BKK sajtóközpontja.

A Magyar Nemzet információi alapján nemcsak karbantartási, hanem üzemanyag-gazdálkodási megfontolások is állnak a légkondicionálás mellőzésének a hátterében, ugyanis a berendezések használata növeli a buszok gázolajfogyasztását. Ami a városvezetés elöregedett járműparkra vonatkozó állításait illeti: a Tarlós István-féle városvezetés 2010-ben egy elképesztően leromlott járműparkkal vette át a fővárosi tömegközlekedési céget. A két ciklus alatt a járműállomány folyamatosan új buszokkal frissült. Csak 2013-ban 150 új Mercedes-Benz Citaro érkezett, de érdemes megemlíteni azokat is, amelyeket még a Tarlós-vezetés vásárolt meg, de Karácsony Gergely adott át 2020–2021-ban. Továbbá azt, hogy a Karácsony-féle városvezetés eddig egyetlen, mindössze néhány darab buszra szóló tendert írt ki, amelynek a győzteséről kiderült, hogy egy kamucég. Ám a beszerzés elsősorban azért keltett botrányt, mert amíg a főváros lehívhatott volna újabbakat a Tarlósék által megszerzett új buszokból, a Karácsony-féle városvezetés inkább használt buszok beszerzése mellett döntött, annak ellenére, hogy az új buszokra a fedezet is megvolt. Ezzel szemben a kormány idén is 3,2 milliárdot költ fővárosi buszbeszerzésre. A kormány az elmúlt évben és idén újabb 64 modern buszt szerzett Budapestnek, miközben az agglomerációs közlekedésfejlesztést is támogatja.

Budapest baloldali vezetése nem csak a buszok esetében preferálja használt, elavult járművek beszerzését. Karácsony Gergely legutolsó teljhatalmú döntése értelmében Frankfurtból vásárolna a BKV húsz-harminc éves villamosokat.

Amennyiben évek múltán mégis megérkeznének a Siemens gyártmányú járművek, azontúl, hogy alacsony padlósak, más komfortjavulást nem fognak jelenteni az utazóközönségnek, ugyanis nincs bennük klímaberendezés.

