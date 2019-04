A kaposvári Wimal Morapitiyét megdöbbentette a szülőföldjét ért terrortámadás (videó)

Több száz ember meghalt a Srí Lanka-i terrortámadások során. A kaposvári Wimal Morapitiye maga is Srí Lankáról származik és mélyen megrázta a támadások híre.

A kaposvári Wimal Morapitiye, a Jetwing Travel ügyvezető igazgatója harminc éve költözött Sri Lankáról Magyarországra. Rengeteg ismerőse, rokona, barátja tartózkodik jelenleg is Srí Lankán. Mindannyiukat nagyon megviselte a terrortámadás híre – írja a Sonline.

Wimal Morapitiye elmondta, hogy mióta 2009-ben véget ért az országban a polgárháború Srí Lanka biztonságos helynek számít. 2010 előtt évente ezernél is kevesebb honfitársunk utazott Srí Lankára, azóta viszont ez a szám folyamatosan nő, egyre kedveltebb a terület.

Az Jetwing Travel szervezésében évente több turistacsoport látogat az országba.

Jelenleg is több magyar turista tartózkodik az országban – mondta el az igazgató. – Van egy 22 fős turistacsoport is kint, ők éppen egy körutazáson vesznek részt, de messze voltak a támadásoktól, nem kerültek veszélybe. Más magyarokkal is kapcsolatban állok, de egyiküknek sem esett baja.

Őszintén szólva fogalmam sincs, arról hogy kik lehettek az elkövetők és azt sem tudom megmondani, hogy mi lehetett a motivációja a terroristáknak. Mivel húsvétkor történtek a robbantások, feltételezhető, hogy a keresztények ellen történt a támadás, de ez csak találgatás. A Srí Lankán lakó ismerőseim és én is értetlenül és döbbenten állunk az események előtt, semmi előjele nem volt a tragédiának, nagyon hirtelen történt.

Wimal Morapitiye bár már évtizedek óta nem él Srí Lankán, de évente többször is elutazik szülőföldjére. Legközelebbi utazása éppen egy hét múlva esedékes.

