A karantén idejének felére csökkentését tervezi a brit kormány

A kormányhivataltól származó, egybehangzó vasárnapi sajtóértesülések szerint a brit kormány azt tervezi, hogy a felére csökkenti a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló karanténkötelezettség időtartamát, mivel a jelenleg érvényes kéthetes elkülönítést szinte senki nem tartja be.

Két vezető konzervatív vasárnapi brit lap, a The Sunday Telegraph és a The Sunday Times, valamint a BBC közszolgálati médiatársaság hivatalos kormányforrásokat idéző (de azokat a szigorú tájékoztatási szabályoknak megfelelően meg nem nevező) beszámolói szerint a brit kormány tíz vagy akár hét napra is csökkentheti azoknak a kötelező elkülönítési idejét, akiknek velük egy háztartásban élő hozzátartozói megfertőződtek az új koronavírussal.

Hasonló enyhítés várható azoknak az esetében is, akiket a kontaktkutatási szolgálat értesített arról, hogy közeli ismerőseik koronavírustesztje pozitív lett.

Az idézett kormányzati tisztviselők szerint Boris Johnson miniszterelnök már el is rendelte a jelenlegi karanténrendszer felülvizsgálatát, s a döntés két héten belül várható.

A tervezett változtatás egyik fő oka az a felmérés, amelyet a patinás King’s College London egyetem végzett a minap 30 ezer ember bevonásával. Ebből kiderült, hogy még azoknak is mindössze a 18,2 százaléka tartotta be a karanténelőírásokat, akik magukon tapasztalták a koronavírus okozta Covid-19 betegség tipikus tüneteit. Azok közül, akiket a kontaktkutatók értesítettek arról, hogy közeli ismerőseik vagy hozzátartozóik megfertőződtek, alig 10,9 százalék válaszolta azt, hogy otthon töltötte a kötelezően előírt 14 napot.

A The Sunday Timesnak nyilatkozó egyik kormányilletékes elmondta: a 14 napos karanténelőírás felülvizsgálatának éppen az a célja, hogy növekedjen a szabályokat betartók aránya. A lap forrása szerint ha a hétnapos elkülönítési kötelemnek sokkal többen eleget tesznek, az jóval kedvezőbb a járvány elleni küzdelem szempontjából, mint a 14 napos karanténelőírás, „amelyhez senki nem tartja magát”.

A The Sunday Times kormányforrásai szerint London teljesen mentesítené a karantén alól a külföldről rövid időre Nagy-Britanniába utazó üzletembereket, befektetőket, vállalatvezetőket is. A külföldről érkezők kötelező 14 napi karanténja alól jelenleg csak azok mentesülhetnek, akik kritikus fontosságú munkaköröket töltenek be, köztük a nemzetközi személyszállításban és árufuvarozásban, illetve a kiemelt brit infrastrukturális létesítményekben és az egészségügyi intézményekben dolgozók.

Sir Bernard Jenkin, a londoni alsóházi bizottságok elnökeiből álló összekötő bizottság elnöke – az egyik legmagasabb rangú parlamenti tisztviselő – a The Sunday Telegraphban megjelent írásában úgy fogalmazott, hogy „összeomlóban van” a lakosság együttműködési hajlandósága a jelenlegi kontaktkutatási rendszerrel, és ezért „jól látható, határozott” változtatásra van szükség.