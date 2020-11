A keresztényekért állítottak karácsonyfát Csepelen

A csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia sportcsarnokánál állították fel Bordeaux karácsonyfáját advent első vasárnapján, miután a franciaországi város radikális baloldali polgármestere megtiltotta az ünnepi karácsonyfák állítását a város főterén.

Könnyen előfordulhat, hogy hamarosan kisebbségben lesznek Európában azok a nemzetek, amelyek fontosnak tartják a keresztény ünnepek megünneplését – mondta el a Magyar Nemzetnek lapunknak Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője vasárnap, a szeptember közepén felavatott csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia sportcsarnoka előtt, ahol egyfajta szimbolikus gesztusként állítottak fel a bordeauxi polgárok részére egy karácsonyfát. Az eseményen Kocsis Máté mellett részt vett Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő, valamint Bayer Zsolt publicista, a lap állandó szerzője is.

Mint ismert, Pierre Hurmic polgármester nemrég úgy nyilatkozott, hogy szerinte a fenyőfák olyan kivágott fák, amelyek már halottak, ezért 2020 végéig el kell fogadni egy, a fák jogairól szóló megállapodást, így szóba sem jöhet a hagyományos december 24-ei karácsonyfa-állítás a város főterén – írta a Pesti Srácok internetes lap, hozzátéve: Pierre Hurmic szerint leginkább a „múltba révedő, primitív és fasiszta katolikusoknak fontos ez a kérdés, pedig valójában egy pogány hagyományról van szó”.

Kocsis Máté a Magyar Nemzetnek arról is beszélt, hogy azért is lehangoló ami történt, mert éppen azok nem engedik a keresztény szimbólumok felállítását, akik gyakran hangoztatják a tolerancia és az egymás iránti elfogadás fontosságát.

Bordeauxban azok tiltották meg a keresztény szimbólum felállítását, akik azt hirdetik, mindenkit a maga valójában kell elfogadni és úgy néz ki, hogy ez szerintük mindenkire igaz, csak az ott élő keresztényekre nem. Ez minősíthetetlen és tűrhetetlen – tette hozzá a frakcióvezető.

Egyszerre szürreális és felemelő ez a pillanat, hiszen az elmúlt harminc évben soha nem gondoltuk volna, hogy egyszer azt is megéljük, hogy mi itt Közép-Európában állítunk fel karácsonyfát egy francia városnak – jelentette ki Bayer Zsolt az eseményen mondott beszédében. Elmondta, utoljára a kommunizmus idején fektettek nagy hangsúlyt arra, hogy Mikulás helyett Télapót, karácsony helyett pedig fenyő ünnepet mondjanak. – A karácsonyfa-állítást azonban még azokban az időkben sem akadályozták vagy tiltották meg – jelentette ki a publicista, aki szerint pontosan tudjuk milyen az, amikor küldetéstudatos világmegváltók nekifognak, hogy teljesen átalakítsák az életet és minden létező hagyományt eltöröljenek a föld színéről.

Éppen azért, mert ismerjük, be is vagyunk oltva ez ellen – tette hozzá. Bayer Zsolt úgy fogalmazott, most mi itt Budapestről, Csepelről üzenhetjük mindazoknak a franciaországi franciáknak, akik úgy érzik, hogy éppen a nemzeti hagyományaikat törlik el és gyalázzák meg, hogy nincsenek egyedül és ezentúl minden évben állni fog itt egy karácsonyfa számukra mindaddig, amíg a bordeauxiak el nem zavarják a küldetéstudatos és világmegváltó polgármesterüket és vissza nem szerzik a saját karácsonyukat – hívta fel a figyelmet a publicista.

A mai nap egy nagyon erős szimbólum – jelentette ki Kocsis Máté. Mint mondta, nyilván egy nagyon pici karácsonyfa Csepelen nem fogja megoldani a bordeauxi keresztények megalázásának az ügyét, de nagyon erős üzenet számukra, hogy van még hely Európában, ahol nem kell félniük a keresztényeknek, megtarthatják saját ünnepeiket, és mivel ők nem tudtak, ezért mi magyarok szolidaritásból állítottunk nekik egy karácsonyfát. Ezzel üzenjük nekik: nincsenek egyedül! – tette hozzá a frakcióvezető.

Az esemény zárásaként meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját és felszentelték a bordeauxiak karácsonyfáját.



Borítókép: Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő (b), Bayer Zsolt újságíró, publicista (b2), Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (b3), Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (j2) és Kispál György katolikus pap (j) a franciaországi Bordeaux-nak állított karácsonyfánál Csepelen 2020. november 29-én.