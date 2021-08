A liberálisok számára egy fekete kormányzójelölt is rasszista

A demokrata párti mainstream média Larry Elder kormányzójelöltet – aki Kalifornia első afroamerikai, republikánus kormányzója lehet – a fehér felsőbbrendűség támogatásával vádolta meg, később pedig egy elítélt neonácihoz, David Duke-hoz hasonlította – írja a V4NA.

Ezek után a Los Angeles Times következő cikkében az újságíró azt állította, hogy a műsorvezetőként ismert kormányzójelölt „kifacsart bűnügyi statisztikákon keresztül próbálta meg ábrázolni, hogy a feketék között nagyobb arányban fordulnak elő erőszakos cselekmények, mint a fehérek között”.

In today’s LA Times.

You’ve got to be real scared and desperate to play the race card against the brother from South Central. pic.twitter.com/pqZIujKxPD

— Larry Elder (@larryelder) August 20, 2021