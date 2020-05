A migrációt segítő szervezeteket is bőkezűen támogatja Soros – 3. rész

Soros György amerikai tőzsdespekuláns szívén viseli az Afrikából és Közel-Keletről Európába igyekvő migránsok sorsát. Éppen ezért nem meglepő, hogy ezekben a térségekben tevékenykedő bevándorláspárti, civil szervezetek komoly pénzügyi támogatásokat kaptak a Nyílt Társadalom Alapítványtól – olvasható a V4NA hírügynökség cikksorozatának 3. részében.

A Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) honlapján elérhető adatok szerint 2018-ban az észak-afrikai és közel-keleti régióba 195 támogatás érkezett. Akárcsak Közép-Ázsiában, Soros Györgyék itt is inkább más országokban székelő szervezetek segítségével avatkoznak be.

Mivel a térségből folyamatosan érkeznek illegális bevándorlók Európába, nem véletlen, hogy az amerikai milliárdos migránsbarát szervezetekre költi a pénzét.

Így kaphatott 25 ezer dollárt az oslói székhelyű Norvég Menekültügyi Tanács (Norwegian Refugee Council). A pénzből egy Jordániában zajló projektet finanszírozhattak.

Az amerikai Bard College pedig 270 ezer dollárt kapott arra, hogy Németországban, Jordániában és Palesztinában támogasson integrált oktatást megvalósító kezdeményezéseket menekült és helybeli tanulók részvételével.

Érzékenyítésre is jutott, ugyanis a Stichting Mideast Youth nevű alakulat 150 ezer dollárból tájékoztathatta a világot online és offline eszközökkel a migránsokkal kapcsolatos kérdésekben.

A Soros-hálózat Palesztinában is nagyon aktív. A Badil Resource Center for Palestinian Residency például 250 ezer dollárt kapott az OSF-től, hogy palesztin menekült közösségeknek eszközöket biztosítsanak a jogaik megvédése érdekében. A palesztin LMBTQ-közösségek sem maradtak Soros-pénz nélkül: az Al Qaws for Sexual & Gender Diversity in Palestinian Society nevű szervezet 100 ezer dollárból építhetett erősebb LMBTQ-közösségeket Palesztinában.

Továbbá 350 ezer dollárt kapott az amerikai The Telos Group nevű szervezet, amely a pénzből oktatást szervezhetett az Egyesült Államok vezetőinek többek között a palesztin hitközösségekről, hogy megismerhessék a Palesztinában és Izraelben tapasztalható valóságot.

Soros György budapesti egyeteme, a Central European University sem maradt ki a pénzosztásból. Az intézmény kétszer is sikeresen nyert pénzt, összesen 106 800 dollárt. Ebből 105 ezer dollárt fordíthattak a 4. éves Jogi Felhatalmazás Vezetői Tanfolyamra (4th Annual Legal Empowerment Leadership Course), amely főként a szegények jogi felhatalmazásáról közös felfogással rendelkező kormányzati és civil társadalmi vezetők közösségének bátorítására és támogatására helyezi a hangsúlyt.

A Nyílt Társadalom Alapítvány honlapja szerint a tanfolyam megszervezésére szánt összegből, ha közvetve is, de a világ minden régiója profitálhatott.

Az ngo-kon kívül Soros bőkezűen szánt pénzt ösztöndíjakra (scholarship) és szövetségekre is (fellowship). Előbbi kategóriában 43 támogatás lett kiosztva összesen több mint 1,7 millió dollárért, utóbbira hét esetben 528 ezer dollárt költöttek. Továbbá gyakornoki programokra (Intership) hat esetben költöttek több mint 68 ezer dollárt.

Sorosék így hat esetben fizették valakik gyakornoki programját, amelyek középpontjában az emberi jogok álltak. Többek között a részvevők a Görög Menekült Fórumnál (Greek Forum of Refugees), az Ír Állampolgári Jogi Tanácsnál (Irish Council for Civil Liberties) és az Institute of Public Affairs nevű szervezeteknél vehettek részt kiképzésen.

Az ösztöndíjasoknak lehetőségük volt Soros György pénzén különböző programok megvalósítására. Ilyen volt például a „The Phenomenal Figures of the West, Abroad: The Homosexual, the Activist, and Revolution in Contemporary Egypt” nevű projekt. De valaki részt vehetett a„Psychological Consequences of Trauma on Females: The moderating role of rumination and Gender Role Identity among Egyptian and Syrian Females” nevű projektben is. Soros továbbá a „Christians in Egypt, Muslims in Germany: A study on the Otherness” nevű programban való részvételt is támogatta.