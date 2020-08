A műegyetemi szakok többségére lehet pótfelvételivel jelentkezni

Több mint negyven szakon hirdet meg alap- és mesterképzéses pótfelvételi jelentkezési lehetőséget a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Az elmúlt évektől eltérően 2020 augusztusában több állami ösztöndíjas képzési területre is lehet jelentkezni pótfelvételi keretében az alapképzési szakokon, ezért a Műegyetem is meghirdet állami ösztöndíjas képzéseket a szakok nagy részén.

A jelentkező csak abban az esetben élhet a pótfelvételi lehetőségével, ha az idei általános felvételire egyáltalán nem adott be jelentkezést, vagy egyetlen szakra sem nyert felvételt 2020 júliusában. A pótfelvételi keretében is meghirdetett szakokról a felvi.hu pótfelvételi tájékoztató oldalán találnak információt az érdeklődők.

A pótfelvételire jelentkezés határideje 2020. augusztus 9. éjfél; a jelentkezés feltételeiről és az eljárásról is a felvi.hu-n érdemes tájékozódni.

Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes a pótfelvételi lehetőségével összefüggésben kiemelte: a Műegyetemet a műszaki és természettudományi képzési hagyományokra épülő kiválóság, valamint a jövőformáló technológiákra felkészítő oktatás teszik a jelentkezőknek igazán vonzóvá. Jó kombináció, hogy a gazdálkodási és társadalomtudományi képzéseken is beépül az oktatásba és kutatásba a műszaki és gyakorlati szemlélet, továbbá a technológiai fejlődéshez kapcsolódó ismeretanyag. A műegyetemi szakokon valós műszaki és gazdasági kihívásokra épülő feladatokkal találkoznak a hallgatók. A professzor hozzátette: a BME-n már az elsőéves hallgatók is számos ösztöndíjra pályázhatnak és az angol nyelvű részképzések, illetve a vállalatokkal közösen kialakított képzések miatt is érdemes intézményünket választaniuk a jelentkezőknek.

A Műegyetem magas átlagpontszámmal is nagy létszámú jelentkezőt vett fel a 2020. július 23-án lezárult felvételi időszakban és csaknem 5000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptembertől az egyetemen , a pótfelvételi lehetősége mégis biztosított a szakok többségén.