A nyomozóhatóság lecsapott az „álmentős” Németh Athinára

Kedden reggel a nyomozóhatóság lecsapott a magát mentőtisztnek kiadó Németh Athinára, aki az MSZP elhíresült propagandavi­deójában azt állította: az általa ápolt tíz beteg közül kilenc elhunyt a kórházi ágykiürítések következtében. A csalót kihallgatták, otthonában házkutatást tartottak. Az eddigi adatokból világos, hogy Németh Athina évek óta becsapta a balliberális holdudvart, már 2014-ben orvosnak adva ki magát, előadásokat tartott egy Schmuck Andor által szépkorúaknak szervezett rendezvényen.

A Magyar Szocialista Párt propagandavideójának főszereplőjét, az álmentő Németh Athinát gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség. A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy Németh otthonában házkutatást is tartottak a nyomozók, tegnap reggel iratokat, számítógépeket foglaltak le a gyanúsítottól, aki informá­cióink szerint panaszt tett a gyanúsítás és az eljárás ellen is az ügyészségnél. Állítása szerint nem követett el semmiféle jogsértést. A rendőrség egyelőre egyetlen gyanúsított, Németh Athina ellen indított eljárást az ügyben, a vizsgálat során nem kizárt, hogy a bűncselekmény lehetséges elkövetőinek száma bővülhet. Az ügyben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) tett feljelentést, a minisztérium álláspontja szerint

a Németh Athina által nyilvánosságra ­hozott hamis állítások a veszélyhelyzetben különösen alkalmasak voltak a társadalomban indokolatlan nyugtalanság keltésére, az egészségüggyel kapcsolatos közbizalom aláásására, ezen keresztül a járvány elleni védekezés hatékonyságának aláásására.

Mint ismert, az MSZP egy propagandavideóval próbált emberek állítólagos halálából politikai hasznot húzni. A videóban a párt politikusa, Korózs Lajos interjúvolta meg Németh Athinát, aki mentőtisztnek és ápolónak nevezve magát azt állította: tíz általa ellátott beteg közül kilenc meghalt, mindannyian a kórházi ágykiürítések áldozatai. A videó után előbb az Országos Mentőszolgálat jelezte, hogy a nő nem dolgozik náluk és egészségügyi dolgozóként sincs nyilvántartva. Ezután Németh előbb azt állította, hogy a Samaritanus, később pedig azt, hogy az AMS Mentőszolgálat alkalmazottja, melyet mindkét cég cáfolt.

Azóta kiderült: Né­meth Athina az elmúlt években végigjárta a baloldali holdudvart azzal a mesével, hogy ő orvos, gyógytornász, ápoló. Schmuck Andor egyik 2014-os Facebook-posztja szerint „Dr. Németh Athina az egészségünkről tart ma előadást”, a képen pedig a nő mögött egy idősekből álló közönség látszott. A közösségi oldalakon fellelhetők olyan posztok is, melyek alapján Németh főorvosnak adta ki magát.

Idén áprilisban hazai és nemzetközi médiahadjáratba kezdett az álmentőtiszt: előbb a Klubrádiónak, majd a Pesti Hírlapnak adta elő szomorú és valótlan meséjét az általa ápoltakról, majd a Financial Times balliberális üzleti lapnak nyilatkozva azt állította, hogy „az egészségügyi dolgozók terjesztik a vírust” Magyarországon. A cikkben Németh után Karácsony Gergely szólalt meg, akinek ugyanez volt az álláspontja. Később Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa a Parlamentben is elmondta Németh Athina „mentőtiszt” meséjét, amelyet azzal a megállapítással ütött fel, hogy a kabinet „embereket küldött a halálba”. Szabó a Korózs Lajos által vezetett bizottságban is előadta a történetet.

Borítókép: Korózs Lajos és Németh Athina