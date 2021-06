A rendszerváltozás óta nem volt példa a 2006 őszén elkövetett bűnökre

Kálomista Gábor legújabb filmje egy olyan, a táradalom ellen elkövetett bűntettet dolgoz fel, amelyre a rendszerváltozás óta nem volt példa. 2006 őszén a rendszerváltozás után először fordult elő, hogy a regnáló hatalom fegyvert fogott a népe ellen, lövette és gumibottal verette az utcára vonuló tömeget.

A közös történelmet minden magyar együtt írja, és soha nem ér véget. Helyenként mégis hiányos vagy eltérő a megítélése, ráadásul sokszor tűnik úgy, hogy az időben közelebbi események még bizonytalanabb, még kétesebb megítélés alá esnének. Többek között erről és a most készülő, őszödi beszéd ihlette filmről is beszélt az M5 Ez itt a kérdés című műsorában Kálomista Gábor filmproducer, Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője és Bohár Dániel, a Pesti TV műsorvezetője.

Nem véletlen, hogy a film rendezője angol, a vezető operatőre pedig spanyol, hiszen olyan profi szakemberekre volt szükség, akik objektíven, nem magyar szemszögből közelítik meg az eseményeket – mondta Kálomista Gábor filmproducer.

A film elkészítését, megrendezését hosszú kutatómunka előzte meg. A rendező két hónapig mást sem csinált, csak kordokumentumokat tanulmányozott, jobb- és baloldali emberekkel beszélt, áldozatokkal, és a döntéshozásban, igazságszolgáltatásban részt vevőkkel egyaránt.

Hozzátette: mindenképp szerette volna elkerülni, hogy a személyes véleménye befolyásolja a film elkészítését, a két külföldi szakember munkáját. Éppen azért, mert a film egy olyan a társadalom ellen elkövetett bűntettet dolgoz fel, amelyre a rendszerváltoztatás óta nem volt példa. 2006 őszén a rendszerváltoztatás után először fordult elő, hogy a regnáló hatalom fegyvert fogott a népe ellen, lövette és gumibottal verette az utcára vonuló tömeget.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy mivel nem beszélik ki a történéseket, az egész esemény kezd ellaposodni, és a bűnök lassan elfelejtődtek. Gyurcsány Ferenc ígéretével ellentétben visszatért a politikába, egy bázist építtet maga köré, és lassan-lassan igazi közösségimédia-sztár lett belőle, aki énekel, táncol a követőinek.

„Ha egy ember beismeri, hogy csalt, csalással került hatalomra, és becsapta a választópolgárokat, mindezt egy hónappal a választás után, onnantól nincs B verzió. Csak egyetlen megoldás, a bocsánatkérés és a teljes visszavonulás a politikai életből. Még tíz év távlatából sem lehet opció az, hogy megpróbál visszatérni, és ugyanúgy még egyszer megpróbálja becsapni az embereket, még egyszer tönkretenni az országot” – mondta. Hozzátette: ha egy cégvezető rommá lopja a céget, a tulajdonosok többé soha nem adnak újabb lehetőséget nekik, hogy hatalomra kerüljön.

Huth Gergely arról beszélt, hogy nem azért megosztott az ország, mert a különféle nézeteket valló magyarok mindenképp össze akarnak veszni egymással. Egyáltalán nem ez a helyzet, hanem az, hogy bizonyos politikai erők egymás ellen uszítják a két tábort. De ez nem volt mindig így, az elmúlt harminc évben is láthattuk, hogy egy-két alkalommal volt szándék a nemzeti egység létrehozására, például akkor, amikor néhány évvel ezelőtt, Gyurcsány Ferenc visszatérése előtt, az MSZP bocsánatot kért a 2006-os rendőrterrorért, illetve a 2004-es decemberi népszavazásért is

– mondta.

Hozzátette: a titkosszolgálati manipulációk az egész rendszerváltozás utáni időszakot végigkísérték. „Gondoljunk csak bele, Gyurcsány Ferenc hatalomra jutása után 2005-ben mesterlövészek lepték el a háztetőket, vagy emlékezzünk vissza arra, hogy az őszödi beszéd után nem lehetett megszervezni a Fidesz-nagygyűlését egy állítólagos szlovák terrortámadás miatt.

Bohár Dániel a film fontosságára hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint a film megnézésével a fiatalok, a huszonévesek is megérthetik, mi is történt 2006-ban. Megismerhetik, megérthetik az eseményeket és azok mozgatórugóit, megismerhetik Gyurcsány Ferenc másik arcát is, nemcsak a közösségimédia-sztárt. Minderre azért van szükség, mert sok fiatal nem tudja, mi is történt 2006-ban, mivel erről még nem tanulnak az iskolában, és a közbeszédben is egyre fakóbbá vált a téma – tette hozzá.