A számok bizonyítják: megbukott a Gyurcsány-koalíció

Több mint 50 százalékos eredményt ért el a Fidesz-KDNP a 2020-ban tartott fontosabb időközi választásokon – derült ki az Origo által készített elemzésből. Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a Gyurcsány-féle koalíció megbukott, mivel azokban a körzetekben, ahol idén választásokat tartottak, korábban sokkal jobban szerepelt a baloldal, mint a Fidesz.

Az október 11-én a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú egyéni körzetében megtartott időközi országgyűlési választással az idei évre véget ért azon időközi választások sora, amiben több ezer, vagy éppen több tízezer ember mondhatná el a véleményét – olvasható az Origo cikkében.

A portál az adatok alapján

mérleget vont arról, hogyan alakultak az idén megtartott időközi választások eredményei, és hogyan változtak az erőviszonyok az elmúlt években a pártok között.

Az értékelést, mint írják, nagyban megnehezítette, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetséget leszámítva a baloldali erők nagyon sokfajta módon indultak. Hol együtt, hol külön, hol egy független jelölt mögé beállva. Mindezek ellenére a számokból azért reális képet kaphatunk arról, mekkora támogatottsággal is bírnak a különféle politikai erők.

2020 abból a szempontból egyedülálló év volt, hogy a sok önkormányzati voksolás mellett két időközi parlamenti választást is tartottak. Az utóbbira egyébként 2015 óta nem volt példa. Az értékelésben a két típusú választás eredményeit összevonták. Mint írják, ennek az volt az oka, hogy most az időközi országgyűlési voksoláson is személyekre szavaztak, nem volt listás választás.

A februárban tartott dunaújvárosi parlamenti választáson függetlenként induló, de a Fidesz támogatását élvező Molnár Tibor eredményét pedig a kormánypártokhoz számolták.

Az előbb felvázolt keretek alapján 2020-ban összesen 308 200 választó élhetett volna az állampolgári jogával. Ebből 118 966 fő ment el voksolni, ami 38,6 százalékos aránynak felelt meg. Sokan mondhatják, hogy ez a részvételi arány messze elmarad egy országos voksolás eredményétől, de mivel itt időközi megmérettetésekről beszélünk, amelyek jóval kevesebb embert érintenek, így a közel 40 százalékos aktivitást meglepően jónak lehet mondani.

Simán verte a Fidesz a Gyurcsány-koalíciót

A 18 időközi önkormányzati és parlamenti választás eredményét összesítve a Fidesz-KDNP 51,23 százalékot ért el. A baloldali pártok különböző összefogásai ezzel szemben csak 41,46 százalékot, vagyis a kormánypártok mintegy 10 százalékot vertek rájuk.

Értékelhető eredményt a valóban független jelöltek értek még el. Ők 2,99 százalékot szereztek a mögöttünk hagyott voksoláson. Az MSZP és a Momentum különversenyét az egy százalék alatti sávban Fekete-Győrék nyerték. A Momentum 0,45, míg a szocialisták 0,42 százaléknyi szavazatot gyűjtöttek idén.

A fent bemutatott eredmények akkor nyerik el valódi értelmüket, ha megnézzük, hogy a korábbi választásokon milyenek voltak az erőviszonyok ugyanezekben a körzetekben. 2018-ban és 2019-ben 55,07 százalékos volt a részvétel. Akkor a Fidesz-KDNP szövetség csupán 44,48 százalékot szerzett. A Jobbik 23,92, a baloldali pártok különféle szövetségei 14,79, az MSZP és a DK közösen 8,87, míg a függetlenek 4,12 százalékot kaptak. Világosan látszik tehát, hogy a korábbi voksolásokon az érintett körzetekben a baloldal lényegesen jobban szerepelt 2020 előtt, mint 2020-ban.

Az eredmények arra is rávilágítanak, hogy a baloldali erők „összeborulása” nem jár automatikusan azzal, hogy a szavazataik száma is emelkedett volna.

Ezzel szemben azt látjuk, hogy a Fidesz-KDNP szövetség tudott javítani a korábbi szereplésén, sőt az 50 százalékos határt is át tudták lépni 2020-ban. Az utóbbi eredmény egyébként nagyjából megegyezik azokkal a számokkal, amiket a különféle intézetek mértek a kormánypártoknak.

Végezetül pedig, ha a 2020-as időközi választási eredményeket megpróbáljuk országosan kivetíteni, akkor a Fidesz-KDNP nagyjából 120-125 mandátumot szerezne, míg a Gyurcsány-koalíció 74-79 mandátumot.